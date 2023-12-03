بعد تصدرها التريند.. مقطتفات من حياة الإعلامية أسما إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية محركات البحث جوجل، وذلك بعدما اعلنت عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وشاركت أسما صورة من تلقيها العلاج عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله"، ولاقى الخبر اطمئنان العديد من متابعيها ورواد السوشيال ميديا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الإعلامية أسما إبراهيم..

نبذة عن أسما إبراهيم

تعد الإعلامية أسما إبراهيم واحدة من أشهر مقدمي البرامج في مصر والعالم العربي والتي تصدرت قائمة البحث عبر المواقع الإلكترونية بسبب تميزها في تقديم البرنامح الرمضاني الذي عرض في شهر رمضان المبارك حيث إنه ا تميزت بالحضور اللافت والقدرة العالية على محاورة النجوم الذين تستضيفهم في البرنامج لكشف بعض الأسرار التي تتعلق بحياتهم، وهي من مواليد الثمانينات من القرن الماضي، درست في كلية الاعلام في جامعة العلوم والتكنولوجيا، عرفت بحبها لفلسطين ودفاعها عن القضية حيث إنه ا كانت ترفض ذكر اسم إسرائيل مع فلسطين وقد تنقلت بالعمل الاذاعي بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة القاهرة والناس وقناة صدى البلد ولكن شهرتها الحقيقية كانت بتقديم البرامج الرمضانية التي تستضيف بها النجوم الكبار.

مسيرة الإعلامية أسما إبراهيم المهنية

بدات مسيرتها المهنية ببرنامجين، ثم انتقلت إلى قناة صدي البلد، تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة، ومن هذه البرامج الصغيرة برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021، ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021، حظيت بشهرة واسعة بعد على القناة الفضائية، والتي استضافت به الكثير من نجوم الفن، وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح، حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف.

مرض الإعلامية أسما إبراهيم

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، سبب نقلها للمستشفى وقضائها ليلة هناك، بعدما نشرت صورة وفي يدها محاليل عبر مواقع السوشيال ميديا، وأصابت متابعيها بالقلق بشأن حالتها الصحية، وقالت أسما: «كانت وعكة صحية خفيفة، أنا حصلي إمبارح وأنا في الشارع حالة إغماء من الجو، وضغطي كان واطي أوي كان 80 على 55، وكنت بموت، ووقعت مرة واحدة محستش بنفسي، مش محددة السبب بالظبط، ممكن يكون ضغط شغل بس عمومًا أنا دخلت المستشفى إمبارح بس، وخرجت النهاردة الصبح، والحمد لله أنا دلوقت بخير».

برنامج " حبر سري "

ويذكر ان الاعلامية أسما إبراهيم تستكمل خلال الفتره المقبل تصوير برنامجها " حبر سري " في موسم السابع الذي يعرض حاليا، ومن المقرر أن تستضيف في حلقة الخميس النجمه صفيه العمري وفي حلقة الجمعة الناقد طارق الشناوي، حقق البرنامج نجاحا كبيرا والتي تستضيف خلاله نخبة من كبار النجوم بالوسط الفني والغنائي وحتى الإعلامي ويكشف هؤلاء النجوم العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتهم الشخصية والعملية.

