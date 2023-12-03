نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباك التذاكر يتسبب في تصدر فيلم حسن المصري التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم حسن المصري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تراجعت إيراداته بشباك تذاكر دور العرض السينمائية، وبلغت أمس السبت نحو 4173 جنيها، وذلك بعد شهر من عرضه.

قصه فيلم حسن المصري

وتدور أحداث الفيلم حول حسن الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر.

أبطال فيلم حسن المصري

يشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين من بينهم أحمد حاتم ومراد مكرم ودياموند عبود وفريال يوسف ولينا صوفيا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف نورا لبيب وسيناريو وحوار سمر طاهر وإخراج سمير حبشي وهو من إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

منافسة قويه بين الأفلام

ويذكر ان الموسم الحالي قد شهد منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” وأخيرا فيلم “سنة اولى خطف”، وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 458.913 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أعمال أحمد حاتم

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلمه الملحد خلال الفترة المقبلة، الذي تدور قصته في إطار درامي؛ حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بين البعض منهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، بطولة الفنان أحمد حاتم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبل، وكان اخر اعماله فيلم "المطاريد" الذي عرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته كل من: إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.