نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر فيلم حسن المصري التريند.. أحدث أعمال أحمد حاتم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم حسن المصري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تراجعت إيراداته بشباك تذاكر دور العرض السينمائية، وبلغت أمس السبت نحو 4173 جنيها، وذلك بعد شهر من عرضه، وتدور أحداث الفيلم حول حسن الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر، يشارك في البطولة: أحمد حاتم ومراد مكرم ودياموند عبود وفريال يوسف ولينا صوفيا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف نورا لبيب وسيناريو وحوار سمر طاهر وإخراج سمير حبشي وهو من إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال احمد حاتم..



أحدث أعمال أحمد حاتم

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلمه الملحد خلال الفترة المقبلة، الذي تدور قصته في إطار درامي؛ حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بين البعض منهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، بطولة الفنان أحمد حاتم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبل.

فيلم المنبر

ويشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم المنبر عدد كبير من النجوم، أبرزهم،: أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه عن تاريخ ألزهر الشريف، ويقدم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة، يستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام.

فيلم “حدوتة الأيام الباقية”

وايضا أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم "حدوتة الأيام الباقية" مع النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية.