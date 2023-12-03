بعد تصدر فيلم حسن المصري التريند.. آخر أعمال أحمد حاتم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم حسن المصري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تراجعت إيراداته بشباك تذاكر دور العرض السينمائية، وبلغت أمس السبت نحو 4173 جنيها، وذلك بعد شهر من عرضه.

ابطال فيلم حسن المصري

يشارك في البطولة: أحمد حاتم ومراد مكرم ودياموند عبود وفريال يوسف ولينا صوفيا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف نورا لبيب وسيناريو وحوار سمر طاهر وإخراج سمير حبشي وهو من إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

قصة فيلم حسن المصري

وتدور أحداث الفيلم حول حسن الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر،

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال احمد حاتم..



اخر اعمال أحمد حاتم السينمائية

وكان اخر اعمال أحمد حاتم السينمائية هو فيلم "المطاريد" الذي عرض في يناير الماضي، يشارك في بطولة «الملحد» تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل، والذي يجمع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم حسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، وصابرين، ونجلاء بدر، وتارا عماد، ومقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث فيلم «المطاريد»، حول «صلاح»، ويجسد دوره الفنان أحمد حاتم، والذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده حتى يبيع أملاكه في الأرياف، ومن ضمنها نادي كرة قدم، ويجد نفسه مسؤولا عن مهمة تدريب لاعبي الفريق الذي يخوض معه مواقف غير متوقعة، وكان المقرر طرح الفيلم في نوفمبر الماضي إلا أن الشركة المنتجة قررت التأجيل حتى يناير 2023.

اخر اعمال أحمد حاتم الدرامية

وفي الاعمال الدرامية شارك احمد حاتم في مسلسل أنا وهي، وشاركته الفنانة هنا الزاهد بطولة العمل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، في إطار كوميدي اجتماعي، يدور المسلسل حول المشكلات النفسية، حيث أن هند لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.

