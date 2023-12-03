في ذكري ميلادها.. محطات من حياة مديحة يسري

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الأحد 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1918، وتبنت قضايا مجتمعية مثيرة في معظم أفلامها، خاصة قضايا المرأة، وهي فنانة جميلة صاحبة مشوار سينمائي طويل امتد أكثر من سبعين عاما، كانت محظوظة في بداية حياتها حين اختيرت ملكة الأناقة وهى طفلة، ثم اختيارها ضمن أجمل 10 نساء في العالم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة مديحة يسري..



نبذة عن مديحة يسري

ولدت هنومة حبيب خليل علي الشهيرة بـ " مديحة يسري" 3 ديسمبر 1918، تعتبر هي وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ، ولديها ابن وحيد وهو عمرو محمد فوزى، تزوجت مديحة يسري أربع مرات: محمد أمين، محمد فوزي، أحمد سالم، إبراهيم سلامة الراضي، قررت اعتزال المجال الفني في عام 2012، وكان آخر أعمالها في عام 2004 مسلسل «قلبي يناديك» مع الفنانة داليا البحيري.

مسيرة مديحة يسري الفنية

اكتشفت الفنانة مديحة يسري من قبل المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات، حصلت على فرصتها الحقيقة حينما شاهدها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهدًا في إحدى البلاتوهات فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحي، وعرض عليها العمل معه في ثلاث أفلام دون أن تعمل مع غيره، وهي:«ابن الحداد» و«فنان عظيم» و«أولادي».

اعمال مديحة يسري

أفلام: الفرح، الإرهابي، الرقص مع الشيطان، الصبر في الملاحات، الناس والشوارع، الكف، لا تسألني من أنا، الخادمة، الأشقياء، أيوب، من يطفئ النار، إنهم يسرقون عمر، مع تحياتي لأستاذي العزيز، العرافة، خلي بالك من جيرانك، خائفة من شيء ما، ليلة وذكريات، الحب المحرم، النصف الآخر، خطيب ماما، العريس يصل غدًا، الساحرة الصغيرة، من غير أمل، وفاء للأبد، الخطايا، سلاسل من حرير، خريف امرأة، مهرجان الحب، خالد بن الوليد، معجزة السماء، قتلت زوجتي، أرض الأحلام، أحلام الربيع، بنات الليل، وفاء، مؤامرة، لحن الخلود، من أين لك هذا، آمنت بالله، من غير وداع، أولادي، نهاية قصة، أولاد الشوارع، ياسمين، أمير الانتقام، كيد النساء، آه من الرجالة، الأفوكاتو مديحة، دموع الفرح، جوز الأربعة، فاطمة وماريكا وراشيل، المصري أفندي، رجل لا ينام، المستقبل المجهول، ابن عنتر، أسير الظلام، القاهرة بغداد، معروف الإسكافي، أزهار وأشواك، رجل المستقبل، غرام بدوية، النائب العام، اليتيمة، أرض النيل، ابن الشرق، الفنان العظيم، شهر العسل، أحلام الحب، قبلة في لبنان، الجنس اللطيف، ابن الحداد، تحيا الستات، العامل، يسقط الحب، أحلام الشباب، ممنوع الحب، خريف إمرأة.



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