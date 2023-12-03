نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| اللحظات الأخيرة لـ أشرف عبد الغفور بعد وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

فقد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفن جثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.



الشركة المتحدة تنعي الفنان أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



أشرف عبد الغفور يكشف عن سبب قلة أعماله الدرامية

وفي وقت لاحق، كان قد كشف الفنان الراحل عن سبب قلة أعماله الدرامية بالسنوات الأخيرة، حيث صرح أنها تعود إلى أن الأعمال المعروضة عليه ليست بالمستوي الذى اعتاد على تقديمه، مشيرًا إلى أنه اختياراته أصبحت أدق بحكم التجارب التي عايشها ومشواره الفني، لافتًا إلى أنه لا يحاول المشاركة بأي عمل إلا إذا شعر بمتعته في كيفية تقديمه للجمهور.