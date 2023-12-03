نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيناس عز الدين تنعى أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل الفنان القدير أشرف عبد الغفور وذلك آثر حادثة سير تعرض لها برفقة زوجته بمدينة الشيخ زايد، ونجت زوجته ولكن لم ينجي الراحل

الفنان القدير أشرف عبد الغفور

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إيناس عز الدين تنعي أشرف عبد الغفور

و في السياق ذاته نعت الفنانة إيناس عز الدين الفنان القدير الراحل حيث نشرت صورة الراحل عبر صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة “ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي لأسرته الكريمة”

آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.