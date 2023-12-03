نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يندر تكراره".. عمرو محمود ياسين ينعى أشرف عبدالغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى الفنان عمرو محمود ياسين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، حيث قال:" انا لله وانا اليه راجعون

توفي إلي رحمة الله تعالى الفنان الكبير المحترم الموهوب الذي يندر تكراره إنسانيا وفنيًا القدير أشرف عبدالغفور خالص العزاء للفنانة والاخت الغالية ريهام عبد الغفور ولكل أفراد الأسرة نسألكم الدعاء"

عمرو محمود ياسين

وفاة أشرف عبد الغفور:

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبدالغفور بعد تعرضه لحادث سير، بطريق اسكندرية الصحراوي، وكان الفنان أشرف عبد الغفور بصحبة زوجته والتي أصيبت معه في الحادث ونقل الثنائي إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة إلا أن الفنان أشرف عبد الغفور نقل إلى الرفيق الأعلى.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجته للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور:

ويعتبر مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، وشارك محمد ممدوح في بطولة مسلسل رشيد باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية بسبب قصته خلال الماراثون الرمضاني لعام 2023.

آخر أعمال المؤلف عمرو محمود ياسين

من جانب آخر كانت آخر أعمال المؤلف عمرو محمود ياسين مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب ” والذي حقق نجاحًا كبيرًا وساحقًا وكان المسلسل مكون من أربع حكايات منفصلة ثلاثة من تأليف المؤلف عمرو محمود ياسين وأخري من تأليف مؤلف أخري وكان ثلاث حكايات هما “ حكاية الفريدو وعيشها بفرحة وما تيجي نشوف ”

أبطال حكايات مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب”

"ما تيجي نشوف" للكاتب عمرو محمود ياسين ومن بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وطارق صبري ونهى عابدين وملك قورة ومن إخراج محمد الخبيري.

حكاية الفريدو إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندي موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

حكاية عيشها بفرحة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم