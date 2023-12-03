رانيا محمود ياسين: 'في فنانين بتشتري الموهبة بالفلوس.. ومحققتش ربع اللي بحلم بيه'

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن إخفائها عن الساحة الفنية لم يكن عن تعمد، ولكنها لم تجد العمل الجيد لكي تعود بقوة وسعيدة بما تقدمه ولم تحقق ربع ما كانت تحلم به في الفن.

تصريحات رانيا محمود ياسين



وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:"كل شوية بعمل نجاحات وأتوقف لأني مش عارفة أوزان بين أولادي الصغيرين في البيت وشغلي، لأننا بنصور 15 ساعة في اليوم ومن الصعب أني أقدر أوزان بين الحاجتين".



وأشارت رانيا، إلى أن بعض الفنانين يشترون الموهبة مقابل المال، ولا توجد موهبة في وقتنا الحالي، معقبة:"في ناس عندها فلورز وقدم كام محتوى وشادد إنتباه المراهقين بشوية حاجات خفيفة ولكن معندوش محتوي وبعدها نلاقي عنده ملايين من المتابعين".

وأستكملت رانيا حديثها قائلةأن هناك أشخاص عرضوا عليها زيادة عدد المتابعين عبر صفحتها بموقع إنستجرام، ولكنها رفضت ذلك الأمر، كونه يفرق مع المنتجين وهو مقياس للفنان ولكنها لا تحب أن تكون فنانة مزيفة.

واختتمت رانيا محمود ياسين، أن الشليلة والمحسوبية موجودة في جميع المجالات، ولكنها لا تستطيع أن تكمل في طريقها بالنسبة للفن، والموهبة الجيدة هي التي تفرض نفسها والبعض لا يهتم بالموهبة.

https://fb.watch/oIwOPuX_37/?mibextid=Nif5oz

مواعيد عرض برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.