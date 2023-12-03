"یا كل الصفات الحلوة" بكلمات مؤثرة غادة عبد الرازق تنعى وفاة أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة غادة عبد الرازق الفنان الراحل نقيب المهن التمثيلية الأسبق، النجم أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام”، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون مش قادرة أصدق طبعًا ماحدش فينا يغلى على الخالق كلنا رعاية الله ومنة وإليه راجعون بس كنا لسه بنبعت لريهام مبروك على التكريم في الانستجرام وماكنش فيه حاجة بعدها بكام ساعة ده حصل أستغفر الله العظيم الواحد اتصدم ربنا يرحمك يا استاذ ياراجل يا محترم یا جمیل یا كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبرك يا بنتو بجد ویقویکی یا رب العالمين بولادك وإخوانك وأهلك وجوزك اللهم آمین یارب العالمین..ومش عارفة الصراحة أقول إيه تاني..الجنة ونعيمها بإذن الله".

ورحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

نجاة زوجة أشرف عبد الغفور من الموت بعد حادث أليم

ومن جانبه، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من حادث سير أليم أودى بحياة زوجها، قبل قليل، في مدينة السادس من أكتوبر.



وقال الفنان أشرف زكي، إنّه يتواجد في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج جثمان أشرف عبد الغفور، فضلًا عن الاطمئنان على حالته زوجته، وتبين من الفحص بوجود كدمات ومازالت تتلاقى الرعاية الطبية حاليًا.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور

وكان، قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفن جثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.



الشركة المتحدة تنعي الفنان أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.