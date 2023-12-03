نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين: مش كل بلوجر ينفع ممثل.. وأبويا كان بيرفض يتوسطلي أمثل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها تلوم بعض من صناع الأعمال الفنية على استهداف مجموعة من الأشخاص للمشاركة في أعمال لمجرد وجود متابعين كثيرون على صفحاتهم الشخصية.

وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:" في بلوجر بيبقى عنده محتوي تاني يوم نلاقيه بيشارك في عمل فني، أنا والدي الله يرحمه كان بيرفض رفض جامد أنه يكلملي حد أشتغل معاه بالواسطة".

وأضافت رانيا، أن والدها الراحل محمود ياسين، لم يساعدها في مشوارها الفني وكان يرفض أن يتوسط لها لكي تشارك في عمل فني، وكان يرفض رفضا قاطعا ذلك الأمر، وذلك الأمر يحدث مع أولاد الفنانين جميعا.

وأستكملت رانيا حديثها قائلة: "والدي كان بيقولي مينفعش أقول لحد هات بنتي تشتغل.. في مسلسل اسمه سلالة عابد المنشاوي.. وكان في دور لبنت وولد من سني وسن عمرو أخويا، المنتج قال لأبويا هنجيب أولادك قاله أنا مليش دعوة هاتهم أنت بمعرفتك أما مليش علاقة بالموضوع ده".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

عودة رانيا محمود ياسين للمسرح

تحدثت رانيا محمود ياسين، عن دعمها لزوجها الفنان محمد رياض، الذي ترأس رئاسة الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح، بجانب حديثها عن رغبتها في العودة إلى المسرح من جديد.

وعن رغبتها في العودة للمسرح من جديد، ردت رانيا محمود ياسين قائلة: نفسي اتفتحت على المسرح، وأنا بحب المسرح طول عمري يعني، وواحدة من الناس اللي ضيعت وقتها في المسرح، وبحب المسرح جدًا، ولو جالي عرض مسرحي مهم هعملوا، حتى لو كان كوميدي وأنا مبسوطة جدًا.

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، هو مسلسل إنحراف والذي عرض في رمضان 2022، وضم بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.