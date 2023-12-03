نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفي ذكري ميلادها.. تعرف علي ازواج مديحة يسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1918، وتبنت قضايا مجتمعية مثيرة في معظم أفلامها، خاصة قضايا المرأة، وهي فنانة جميلة صاحبة مشوار سينمائي طويل امتد أكثر من سبعين عاما، كانت محظوظة في بداية حياتها حين اختيرت ملكة الأناقة وهى طفلة، ثم اختيارها ضمن أجمل 10 نساء في العالم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أزواج الفنانة مديحة يسري..

ازواج مديحة يسري

تزوجت مديحة يسري أربع مرات، ثلاث منها كانت من الوسط الفني، وكان أول ازواجها هو المطرب والملحن محمد أمين، واسسوا شركة إنتاج سينمائي، بعد انفصالهما تزوجت مديحة من الفنان أحمد سالم عام 1946، ولكنها زيجة لم تستمر طويلًا، وقع الانفصال وتزوجت من الفنان محمد فوزي، الذي ساندته كثيرا في تأسيس شركة الأسطوانات الخاصة به، وحدث اللقاء الأول بينهما في فيلم «قبلة في لبنان»، وبعد زواجهما اشتركت معه في بطولة العديد من الأفلام التي أعادت اكتشاف نقاط دفينة في موهبتها مثل فيلم «فاطمة وماريكا وراشيل» الذي يعد أول تجربة كوميدية لها، كما شاركته في بطولة أفلام «آه من الرجالة»، «بنات حواء» الذي قدمت فيه دور رئيسة جمعية المرأة تساوي الرجل، بعد عشر سنوات من الارتباط، قرروا الانفصال بسبب خيانة محمد فوزي، أثمر زواجهما عن ابنهما «عمرو» الذي توفي في حادث سيارة، آخر زيجاتها كانت من «الشيخ إبراهيم سلامة الراضي»، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.

مسيرة مديحة يسري الفنية

اكتشفت الفنانة مديحة يسري من قبل المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات، حصلت على فرصتها الحقيقة حينما شاهدها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهدًا في إحدى البلاتوهات فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحي، وعرض عليها العمل معه في ثلاث أفلام دون أن تعمل مع غيره، وهي:«ابن الحداد» و«فنان عظيم» و«أولادي».

نبذة عن مديحة يسري

ولدت هنومة حبيب خليل علي الشهيرة بـ " مديحة يسري" 3 ديسمبر 1918، تعتبر هي وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ، ولديها ابن وحيد وهو عمرو محمد فوزى، تزوجت مديحة يسري أربع مرات: محمد أمين، محمد فوزي، أحمد سالم، إبراهيم سلامة الراضي، قررت اعتزال المجال الفني في عام 2012، وكان آخر أعمالها في عام 2004 مسلسل «قلبي يناديك» مع الفنانة داليا البحيري، توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 مايو عام 2018م في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.