نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد الفنانة الجميلة.. نهال عنبر تنعى الراحل أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعيت الفنانة نهال عنبر، عضوة نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور والذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لحادث سير برفقة زوجته بمدينة الشيخ زايد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة " اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان العظيم .. اشرف عبد الغفور والد الفنانه الجميلة ريهام عبدالغفور".

نهال عنبر تنعي الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة نهال عنبر فيلم “ بعد الشر ” الذي عرض في إبريل الماضي بطولة الفنان علي ربيع.

أبطال فيلم “ بعد الشر”

فيلم “ بعد الشر” بطولة كلًا من الفنان علي ربيع، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان أوس أوس، الفنانة رنا رئيس، الفنان بيومي فؤاد، الفنان القدير عمرو عبد الجليل، الفنان سليمان عيد، الفنانة القديرة هالة فاخر، والفنانة ألفت عمر، وتتألق كضيفة شرف ملك قورة، إلى جانب عدد آخر من النجو،.تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.