رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون ينعى الفنان أشرف عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنان القدير أشرف عبد الغفور؛ الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

يذكر أن المسرح شهد أولى الخطوات الفنية للفنان أشرف عبد الغفور، حيث قدم العديد من المسرحيات منها؛ «جلفدان هانم»، «سليمان الحلبي»، «ثلاث ليال»، «مصرع جيفارا»، «وطني عكا»، «النار والزيتون»، «الملك لير».

كما اشتهر بتقديم العديد من الأعمال الدرامية والتاريخية منها؛ "محمد رسول الله"، "هارون الرشيد"، "الإمام مالك"، "عمر بن عبد العزيز"، "حضرة المتهم أبي"، "الرحايا"، "جبل الحلال"، ”القاهرة والناس"، "يتربى في عزو"، "فارس بلا جواد".

بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية»، وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».



وفاة أشرف عبد الغفور



خيم الحزن في الوسط الفني منذ قليل عقب تعرض النجم أشرف عبد الغفور وزوجته لحادث تصادم ضخم بالشيخ زايد، حيث تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في المنطقة. وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية، يتسبب هذا الحادث في حزن عميق للجماهير ومحبي الفنان الراحل، وتنتظر الأوساط الفنية التحقيق في ملابسات الحادث الذي أسفر عن فقدان هذا الوجه الفني البارز.

و من المنتظر أن يشهد الحدث تفاعلًا واسعًا في الوسط الفني، فيما تعتزم الأوساط المختصة إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات هذا الحادث الذي خلّف فجعًا كبيرًا وخسارة فنية لا تعوض.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.