إيهاب فهمي ناعيًا أشرف عبد الغفور: أستاذي في ذمة الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:32 مساءً - حرص الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، على نعي وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب إيهاب فهمي: "أستاذي المحترم الغالي أشرف عبد الغفور في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله".

ورحل أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد.

وكان آخر ظهور للفنان أشرف عبد الغفور، في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما الذي أقيم بمدينة العلمين.

وحضر أشرف عبد الغفور، برفقة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، والتقطوا الصور التذكارية علي الريد كاربت.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، كما حضر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، لمتابعة تفاصيل الحادث، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات داخل قسم الطوارئ بالمستشفى.

الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال الى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى أشرف عبد الغفور وتقدمت بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الغفور مشاركته في مسلسل "رشيد" الذي عرض في رمضان 2023.