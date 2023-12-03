نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير أشرف عبدالغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير.

نعي وزيرة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة: " فقد الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه، فنان صاحب تاريخ فني حافل، وممثل متفرد ترك بصمة واضحة بأعماله التي ستظل شاهدة على رحلة فنية استثنائية امتدت لعقود، وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

الفنان أشرف عبد الغفور

ما لا تعرفه عن أشرف عبد الغفور

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"