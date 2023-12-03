نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزين عليه جدًا.. خالد سرحان يودع أشرف عبد الغفور بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعي الفنان خالد سرحان عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور والفنانة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لحادث سير "

و أضاف" لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك يا أستاذ أشرف حزين عليه جدا ربنا يصبر كل أسرته ويصبرك يا ريهام"

الفنان أشرف عبد الغفور والفنانة ريهام عبد الغفور

آخر أعمال الفنان خالد سرحان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان فيلم “ أولاد حريم كريم ” الجزء الثاني والذي يعرض بدور العرض في الوقت الحالي.

أبطال فيلم “ أولاد حريم كريم الجزء الثاني”

شارك في بطولة الفيلم الفنان مصطفى قمر والفنانة داليا البحيرى، والفنانة علا غانم، والفنانة بسمة، وظهور خاصة الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان خالد سرحان، والفنانة بشري والفنان القدير عمرو عبد الجليل ومجموعة من الشباب الفنانة رنا رئيس والفنان أيام مصطفى قمر و غيرهم من الفنانين والفنانات الشباب وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.