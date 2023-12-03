نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المتحدة تودع أشرف عبد الغفور بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان القدير أشرف عبد الغفور الشركة المتحدة تنعي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والذي وافته المنية مساء أمس بعد تعرضه لحادث سير بالشيخ زايد، حيث نشرت على صفحته الرسمية بيان وجاء نص البيان كالآتي".

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور".

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان"

نعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفنان أشرف عبد الغفور

آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.