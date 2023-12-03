بعد رحيله.. روجينا تتطلب الدعاء لأشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - طلبت الفنانة روجينا الدعاء للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور التي توافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لإثر حادث سير بمدينة الشيخ زايد عن عمر يناهز ٨١ عامًا قائلة"

انا لله وانا اليه راجعون راجعون

لاحول ولاقوة الا بالله البقاء والدوام لله الاستاذ اشرف عبد الغفور في ذمة الله ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

اللهم ارزق اسرتة الصبر والسلوان

اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"

الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور لل

آخر أعمال الفنانة روجينا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “ ستهم" و الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ ستهم”

شارك في بطولة مسلسل “ ستهم” الفنانة روجينا، والفنان إياد نصار، والفنان جهاد سعد، والفنانة نانسي صلاح، والفنان أحمد الرافعي، والفنان محمد عبد الحافظ، والفنان إبراهيم السمان، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة سلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي والفنان إبراهيم السمان و العمل من إخراج رؤوف عبد العزيز