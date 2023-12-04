نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود ينعى الراحل أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الفنان القدير محمد محمود للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية مساء اليوم حيث نشر صورة للراحل وعلق عليها “ الله يرحمك ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته”

الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور

آخر أعمال الفنان محمد محمود

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير محمد محمود في الدراما مسلسل “ على باب العمارة ” والذي حقق نجاحًا ساحقًا فور نزوله الفترة الماضية الأخيرة، وفي السينما فيلم “ بلوموندو”

أبطال مسلسل “ على باب العمارة”

شارك في بطولة مسلسل “ على باب العمارة” الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان والفنانة آية سماحة، والفنان محمد محمود، والفنان محمد عبد العظيم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة ريهام الشنواني، والفنان أمير عبد الواحد، والفنانة بوسي الشامي.

أبطال فيلم “ بلوموندو”

شارك في بطولة الفيلم الفنان حسن الرداد، والفنانة إنجي وجدان، والفنانة هاجر أحمد، والفنان محمود حافظ، والفنانة سماء إبراهيم، والفنان القدير محمد محمود، والفنان مصطفى أبو سريع