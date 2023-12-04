نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تواسي أسرة أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واست الفنانة رانيا محمود ياسين عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث نشرت صورة للفنان الراحل أشرف عبد الغفور قائلة " لا اله إلا الله .. انا لله وانا إليه راجعون .. البقاء والدوام لله

خالص العزاء والمواساه لأخواتي ريم اشرف عبد الغفور و ريهام عبد الغفور و لكل أفراد العائلة في المصاب الأليم '. انا لله وانا إليه راجعون"

أشرف عبد الغفور وريهام عبد الغفور

آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين



يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، هو مسلسل إنحراف والذي عرض في رمضان 2022، وضم بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز

أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.