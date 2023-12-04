نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا نعى أحمد العوضي وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد العوضي وفاة الفنان أشرف عبد الغفور من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب احمد العوضي:' البقاء لله في وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور

واست الفنانة رانيا محمود ياسين عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث نشرت صورة للفنان الراحل أشرف عبد الغفور قائلة " لا اله إلا الله .. انا لله وانا إليه راجعون .. البقاء والدوام لله

خالص العزاء والمواساه لأخواتي ريم اشرف عبد الغفور و ريهام عبد الغفور و لكل أفراد العائلة في المصاب الأليم '. انا لله وانا إليه راجعون"

دعا الفنان القدير محمد محمود للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية مساء اليوم حيث نشر صورة للراحل وعلق عليها “ الله يرحمك ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته”

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذى توفي عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال جلال، إن الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصرى بل والعربى أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفنى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال العمل

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.