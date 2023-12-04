منه فضالي تنعى وفاة أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة منه فضالي وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وذلك من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع “ فيسبوك”.

وقالت منه فضالي: "إنا لله وانا اليه راجعون بخالص الحزن الشديد لنعي زميلتي ريهام عبد الغفور بوفاة والدها الفنان الخلوق الأستاذ أشرف عبد الغفور.. البقاء لله اسكنه الله فسيح جناته.. ربنا يرحمه برحمته ويصبر قلبك".

أشرف زكي

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي توفى أثر حادث سير بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح زكي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON ": " مات كبير العيلة وأبو المهنة، أخونا وصديق كل فرد من نقابة الفنانين، لدرجة أن النقابة كلها في المستشفى جاءت إثرالخبر الآليم".

وتابع: "رجل نقابة من طراز عظيم، حيث تدرج في مناصب نقابية، ووصل لمنصب نقيب في فترة عصيبة من فترات النقابة وقدم الكثير"، كاشفًا أن زوجته السيدة فاطمة إصابتها خفيفية لكنها لم تعلم شيئًا حتى الأن

وقال:"ريهام منتهية خالص، وكل ما أقولها حاجة تقولي هو اللي كان عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة".

وحول الحادث قال: "كان يقود سيارته في طريقه لزيارة إبنته"، معلقا: خبر صادم وحزين".

وأعلن "زكي" أن جنازة الراحل المغفور له سوف تشيع غدًا في صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد لمثواه الاخير.

كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذى توفي عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال جلال، إن الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصرى بل والعربى أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفنى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.