نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كان مثالا للأخلاق".. هالة صدقي تنعي أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النجمة هالة صدقي وفاة الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه للإصابة بحادث سير.

وشاركت صورة للفنان الراحل أشرف عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت عليها قائلة: “انعي بكل الحزن والاسي فنان من اهم افراد الاسره الفنيه، اول جيل التلفزيون واول شباب القاهره والناس”.





وتابعت: “كان الاستاذ اشرف مثال للاخلاق والادب والاحترام وحبه واحترامه لمهنته كل التعازي للاسره الفنيه وجمهوره وابنته العزيزه وزوجته وان شاء الله تقوم بالف سلامه”.





تفاصيل غياب هالة صدقي عن دراما رمضان

وقالت هالة صدقي، على هامش مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية إنهالن تقدم مسلسلات جديدة هذا العام بسبب تفرغها للمشاركة بعرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني".

وأضافت أنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة، وهذا ما حدث مع عرض مسلسل "جعفر العمدة"، ونوهت لحصولها على جائزة أفضل ممثلة من 10 دول عربية عن دور الملكة "صفصف".

وتابعت: "مسلسل جعفر العمدة له دور كبير في عودتي القوية للدراما والسينما وسأشارك في الجزء الثاني منه رمضان 2025".

تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة"

مسلسل "جعفر العمدة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهابطارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، أحمد داش،فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل فيلم "كتف قانوني"

وكانت قد انتهت هالة صدقي، من تصوير فيلم "كتف قانوني"، ويضم عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة،دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلىجانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز.