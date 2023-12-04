أكرم حسني يعلق على أحداث غزة (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أكرم حسني، عن ما يفعله جيش الإحتلال الإسرائيلي مع أهالي غزة بعد فترة الهدنة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة لأطفال.

وعلق عليها قائلًا: "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".

منشور أكرم حسني

ما هي آخر أعمال الفنان أكرم حسني ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني هو فيلم "العميل صفر" وقد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض، ويستمر في الحفاظ على مركزه في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، حيث يحتفظ بالمركز الرابع في شباك التذاكر لليوم الخامس على التوالي،ولازال يحتفظ بنفس الإقبال الجماهيري عليه منذ وقت عرضه منذ 14 أسبوعًا.

وقد أعلن الموزع السينمائي محمد الدفراوي في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم العميل صفر في شباك التذاكر أمس، وأكد أنّه حقق 52.3 ألف جنيه فقط، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه على مدار الـ14 أسبوعًا الأخيرة أكثر من 41 مليون جنيه.

من هم أبطال فيلم "العميل صفر"؟

يضم فيلم "العميل صفر" عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، والعمل من تأليف وائل عبدالله، وتحت قيادة المخرج كريم العدل.

ما هي أحداث فيلم "العميل صفر"؟

تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي لايت حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم، الذي يسعى في تقليد مغامرات چيميس بوند بسبب حبه الشديد له فيقوم بعدة مغامرات فاشلة وتنقلب الأحداث ضده.

ما هي أعمال الفنان أكرم حسني القادمة ؟

يستمر الفنان أكرم حسني في التجهيز لمسلسل جديد يحمل اسم "بابا جه"، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم عام 2024، وهو من الأعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج محمود شكري أبو عميرة.