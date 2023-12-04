نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا: "بحضر لفيلم جديد وهغيب عن سباق دراما رمضان 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النجمة يسرا غيابها عن رمضان 2024 وذلك خلال تصريحات إعلامية لها على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولية المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت يسرا أن سبب غيابها عن رمضان القادم هي حالة الإرهاق التي تعيش فيها وقالت: "لسة مش عارفة هكون في رمضان ولا لأ بس غالبا لأ لأن رمضان ده قريب أوي من رمضان اللي فات وأنا بصراحة ملحقتش أرتاح وكان مجهود كبير جدا عليا السنة اللي فاتت".

وأكدت يسرا، أنها تستعد لعمل سينمائي وهو الذي يشغل تركيزها الآن وعن رأيها بمهرجان البحر الأحمر ومشاركتها فيه للمرة الثالثة قائلة: "الواحد هنا في مهرجان جايب كل العالم من كل اتجاه في الشغل في الماركت في الإخراج في التمثيل في الكتابة وبتدي فرص كبيرة للناس وبنصح كل موهبة احلمي واصبري علشان حلمك يشوف النور".

آخر أعمال يسرا



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.



