نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة أشرف عبد الغفور.. تعرف علي الحالة الصحية لزوجته بعد تعرضهما لحادث تصادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الفنان أشرف عبد الغفور، البالغ من العمر 81 عامًا، مساء اليوم، جراء حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية تفاصيل حالة الصحة لفاطمة، زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، حيث أكدت وجودها حاليًا في مستشفى الشيخ زايد التخصصي وتعاني من كدمات متفرقة في الجسم نتيجة للحادث الذي تعرضت له.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل ظهر غدا الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

وفي نفس السياق، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي نعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت قد صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث تصادم بين سيارته وسيارة آخرى، يقودها فنان تشكيلي وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع السائق المتسبب وهو فنان تشكيلي فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى اتجاه الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وكشف الفحص المبدئى أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه (الفنان أشرف عبد الغفور) من الخلف، مما جعل اختلال عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وأفاد مصدر مطلع، أن بعد نقل الفنان وزوجته عقب الحادث، وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، وحالة زوجته خطيرة