منال سلامة تواسي ريهام عبدالغفور: "علي عيني إني مش جنبك لسفري"

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أحمد جودة - القاهرة - واست الفنانة منال سلامة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، زميلتها ريهام عبد الغفور في مصابها الأليم بعد وفاة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.

ونشرت صورة للراحل قائلة: “آنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا أستاذ أشرف الفنان المحترم الخلوق عزائي لأختي ريهام عبدالغفور علي عيني ياحبيبتي اني مش جنبك لسفري شيدي حيلك.





آخر أعمال منال سلامة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة هو مسلسل "الأصلى"، وتدور أحداثه حول عائلة الأصلى التي يموت كبيرها وترث ابنته الكبيرة الميراث وعليها إدارة كل ما تمتلكه العائلة وتوزعه بالحق على باقي أفراد الأسرة.





أبطال مسلسل الأصلي





والعمل من بطولة ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل،وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.









أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري.