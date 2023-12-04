بكلمات مؤثرة.. رئيس "القومي للسينما" ينعى الفنان أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، علي نعي أسرة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لحادث سير.

وذكر حسين بكر، أن الراحل قدم العديد من الأدوار المميزة التي ستظل راسخه في أذهان محبيه.

وأعرب بكر عن خالص التعازي لأسرة الفقيد ويسأل الله أن يمنحهم الصبر والسلوان، ويتضرع أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه في جناته الواسعة.

مسلسل رشيد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل رشيد

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.

أشرف عبد الغفور

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل “أئمة الهدى”