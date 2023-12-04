"صاحب العلامة البارزة في تاريخ السينما" مهرجان الجونة ينعي أشرف عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مهرجان الجونة السينمائي، علي نعي الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وعلقت عليها قائلا: "ينعى مهرجان الجونة بحزن وأسى، الفنان المصري الكبير أشرف عبد الغفور، والذي وافته المنية اليوم عن عمر 81 عامًا".

وتابع: "يعد "عبد الغفور" واحدًا من الفنانين أصحاب العلامات البارزة في تاريخ السينما والدراما والمسرح العربي، محققًا مسيرة ناجحة وطويلة شهدت أكثر من 250 عملًا فنيًا.. خالص تعازينا للنجمة ريهام عبد الغفور وكل أسرة الراحل وجمهوره ومحبيه".

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل ظهر غدا الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

وكانت قد صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث تصادم بين سيارته وسيارة آخرى، يقودها فنان تشكيلي وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع السائق المتسبب وهو فنان تشكيلي فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى اتجاه الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وكشف الفحص المبدئى أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه (الفنان أشرف عبد الغفور) من الخلف، مما جعل اختلال عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وأفاد مصدر مطلع، أن بعد نقل الفنان وزوجته عقب الحادث، وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، وحالة زوجته خطيرة

مسلسل رشيد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل رشيد

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.