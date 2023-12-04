كريم عبد العزيز ينعى أشرف عبد الغفور: "فقدنا إنسانا وفنانا كبير"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان كريم عبد العزيز، علي نعي الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء الأحد إثر تعرضه لحادث سير، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

وكتب كريم عبد العزيز علي صفحته الشخصية قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا إنسان وفنان كبير جدا.. الدكتور / أشرف عبد الغفور.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله".

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل ظهر غدا الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور

وكانت قد صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث تصادم بين سيارته وسيارة آخرى، يقودها فنان تشكيلي وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع السائق المتسبب وهو فنان تشكيلي فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى اتجاه الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وكشف الفحص المبدئى أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه (الفنان أشرف عبد الغفور) من الخلف، مما جعل اختلال عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وأفاد مصدر مطلع، أن بعد نقل الفنان وزوجته عقب الحادث، وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، وحالة زوجته خطيرة