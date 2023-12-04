إلهام شاهين تواسي ريهام عبدالغفور: "قلبي معاكي يا حبيبتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت النجمة إلهام شاهين، الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء أمس بعد تعرضه للإصابة بحادث تصادم.



ونشرت صورة له، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله فى الفنان الكبير أ. أشرف عبدالغفور.. أحر التعازي لأسرته ومحبينه.. وربنا يصبر حبيبتى ريهام عبد الغفور على فراق أعز الناس.. قلبى معك حبيبتى".





إلهام شاهين تشارك في مهرجان قرطاج





وتشارك الفنانة إلهام شاهين بمهرجان أيام قرطاج المسرحي بدورته الـ 24 وظهرت إلهام في الصور وهي ترتدي الشال الفلسطينيتضامنًا مع القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الشال الرامز للقضية في الافتتاح بقوة، كما وضعه مدير عام المهرجانالدكتور معز المرابط.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يشارك بها، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات في انتظار عشاقالمسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).





جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا،"دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.





آخر أعمال إلهام شاهين





يذكر أن، إلهام شاهين شاركت كضيف شرف في فيلم "مستر إكس" الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى، وشارك في بطولته أحمد فهمي، وهنا الزاهد.

كما شاركت مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي 2022. وخاض بطولته منة شلبي، أحمد السعدني، محمدحاتم، أحمد حلاوة، أيمن عزب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.





أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانةريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.