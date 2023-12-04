صلاح عبد الله ينعي وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان صلاح عبد الله، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد أثر تعرضه لحادث سير وقد توفاه الله فور وصله المستشفي.

ونعي الفنان صلاح عبد الله قائلًا: "أرجوكم أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء لـ أشرف عبد الغفور، من كُتر حبي ليكم وفيكم أخترت الصورة دي..ربنا يصبرك ويقدرك يا بنتي..أبوكي ياريهام كان فنان عظيم رائع وإنسان أروع..أبوكي ياريهام كان واحد من أشرف وأنضف الناس اللي قابلتهم في حياتي".

وتابع: “لأ..أبوكي ياريهام ماكانش وأبدًا ماهيكون كان.. لأن سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان.. والسيرة أطول من العمر يا حبيبتي”.

ألف رحمة ونور يا أستاذ الأساتذة يا أشرف ياعبد الغفور الرحمن الرحيم، في الجنة ونعيمها بإذنه تعالى ياغالي".

منشور صلاح عبد الله

ما هي آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله هو مسلسل "سفاح الجيزة" والذي حقق نجاحًا هائلًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونال إشادات عديدة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات،وشاركه في البطولة كلًا من الفنانة القديرة حنان يوسف والفنان أحمد فهمي والفنانة داليا شوقي والفنانة جيهان الشماجرجي والفنانة ركين سعد والفنان باسم سمرة وعدد من نجوم الفن.

آخر أعمال صلاح عبد الله السينمائية

ومن جانبه، يشارك الفنان صلاح عبد الله السينمائية فيلم “ دولارات دولارات”، والذي يعُرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة نضال الشافعي، راند البحيري، علاء مرسي، منة فضالي، طاهر أبو الليلة، أمينة، هالة فاخر، مدحت تيخا، حسن عبد الفتاح، محمود حافظ، ياسر علي ماهر، إبرام سمير صبري عبد المنعم.

ما هي آخر أعمال الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ؟

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.