يسرا تنعي والد ريهام عبدالغفور: "ربنا يربط على قلبك"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت النجمة يسرا، وفاة الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه للإصابة بحادث سير.





وكتبت يسرا عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله حبيبة قلبي ريهام ربنا يصبرك ويربط على قلبك في هذا المصاب الأليم”.





وتابعت: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور.. تغمده الله بواسع وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.





أول رد من يسرا على إعتذار جمال العدل لها





وقالت يسرا خلال إستضافتها في برنامج عرب وود: " العدل جروب دول حبايبنا دول أهلي وناسي، وأستاذ جمال له فضل كبير في حياتيوإحنا عيلة قبل ما يكون لينا أفضال على بعض فنحن عائلة بنزعل من بعض شوية نتصالح شوية، فإحنا بتتخانق مع بعض ونرجع تانينصتلح.





وتابعت: "لكن أنا ممنونة بإعتذاره جدًا وكلمته مباشرةً، يعني معداش يوم معداش ساعه والغلاوة والحب والإحترام اللي بينا هيبقى مدىالحياة مفيش حاجه هتغيروا".





آخر أعمال يسرا





يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبير منالفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.





أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانةريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانةهالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري.







