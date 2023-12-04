نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان بابلو يحتل تريند يوتيوب بـ "المبدأ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر تراك أغنية "المبدأ" لـ مغنى الراب مروان بابلو، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة في يوتيوب.





واقترب تراك المبدأ من تحقيق الـ200 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب.









ألبوم مروان بابلو الجديد





ويحمل إسم ألبوم بابلو الجديد عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندماطرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب.





كلمات اغنية المبدأ مروان بابلو

زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين

ماشوفناكوش ليه وقت الزنقة

وقت الجد كنتو فين

طلعوا قش طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لاقوش

قولهم غلّوا بس ما غالوش

قولهم إصحوا معانا ما تناموش

قولهم شكل وهيئة على فشوش

كانوا بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه





خيانة غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

Rendez-vous وأنا مع الـ ‫Cash في

زميلي قالي أنا معاك

تعدي وسط النار أنا هبقى هناك

دوس على الأندال كله بيتناك

بس بس بس





اخر اعمال المطرب مروان بابلو

وسبق، وطرح الدويتو الشهير مع المطربة اللبنانيه نانسي عجرم في اعنية " عيشها بعافيه " من تلحين حسن الشافعي التي كانت دمج لونينمختلفين من المزيكا وحقق نجاح كبير وقت طرحه على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، بلغ عدد مشاهدته 16 مليون.