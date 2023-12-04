نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يحتفل باحتلال أغنية "صبري قليل" المركز الأول عالميا على تطبيق "shazam" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الملحن محمد رحيم، بوصول أغنية "صبري قليل" لشيرين عبد الوهاب، رقم واحد على مستوى العالم، حيث شارك جمهوره منشورا من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:"مطربة مصرية وملحن مصري يتفوقوا بآعمالهم على كل جنسيات العالم أتراك وانجليز وايطاليين وأسبان وهنود وآمريكان، وكل من قدم عمل فني على كوكب الأرض".

وأضاف:" والأعمال والحمد لله تطلع رقم واحد على موقع shazam العالمي الأكثر نجاحا والاعلى بحثا ومفيش مذيع ولا صحفي يعلن الخبر والموضوع كله صناعة مصرية، أغنية صبري قليل على مستوى العالم، وأغنية الوتر الحساس الأعلى استماعا على التيك توك ".

تعليقات الجمهور على منشور رحيم

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ما شاء الله ربنا يزيدك من فضله وكرمه ويحفظك من كل شر يارب، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنان محمد رحيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رحيم أغنية "الحكاية إنسانية "، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تعرف على كلمات اغنية "الحكاية إنسانية "

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /الحكاية فلسطينية

والقضيه إنسانية

عايزه ناس ضمايرها صاحيه

عايزة وحدتنا العربية

عايز كلمة حق تُصرخ

يسمع العالم صداها

من بيوتها الناس بُتخرج

شُهدا بتودع ف ضناها

طفل قبل أوانه شاب

لما حرموه من الطفولة

إتفطم على صوت على خراب

وإتولد فيه البطولة

قتل فرحة أبرياء

قتل فرحة أبرياء

ذنب عند الله وأذيه

والتاريخ شاهِد عيان

التاريخ لو تسألوه

قولوا مين صاحب ِالمكان

اللى خونه بينكروه

أقصى مادخلهوش جبان

أقصى مادخلهوش جبان

له ملايكه بيحرسوه

ياما قُلنا كلام يصبر

ياما قُلنا كلام يواسى

بس لما الظُلم يكتر

يبقى أكبر المعاصى

يبقى لازم لينا واقفه

صرخه ب اسم الإنسانية

اللى يقتل عيد ووقفه

واللى شرد ناس ضحيه

