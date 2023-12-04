نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بصورة مع والدها الراحل.. ريهام عبد الغفور تُغير بروفايلها على فيسبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غيرت الفنانة ريهام عبدالغفور، منذ قليل الصورة الخاصة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس، من صورتها الشخصية لصورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور.









ريهام عبدالغفور تنعي والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور





ونعت النجمة ريهام عبدالغفور، والدها الفنان أشرف عبدالغفور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريهام: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون..

مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده..

حتوحشني أوي يا حبيبي..

توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا.





الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحاتبالسادسمن أكتوبر

أرجوا قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

وفاة أشرف عبدالغفور والقبض عالسائق

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المسبب في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" من قبل الأجهزة الأمنية، وتم حجز السيارة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعدما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا عن وقوع حادث مروري فوق الطريق المشار إليه بعد التحقيق والفحص، وتأكد أن الفنان أشرفعبدالغفور وزوجته كانا في المركبة، وكان الحادث سببا في وفاة أشرف عبد الغفور بعد إصابته وإصابة زوجته بجروح خطيرة، نُقلاإلىالمستشفى وتوفي الفنان الكبير متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الفنان أشرف عبد الغفور الذي فارق الحياة فورًا إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد بناءً على قرار النيابة المختصة، وتم تحريرمحضرحادث الوفاة، حيث بدأت النيابة في إجراء التحقيقات الضرورية.

الفنان أشرف عبد الغفور

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصبنقيبالمهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتيتجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" فيمسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطانالعلماءالعز بن عبد السلام فى مسلسل “أئمة الهدى”





