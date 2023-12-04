محمد رحيم يحتفل باحتلال أغنية ”صبري قليل” المركز الأول عالميا على تطبيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - أغنية "صبري قليل" لشيرين عبد الوهاب، رقم واحد على مستوى العالم، حيث شارك جمهوره منشورا من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالمنشور تعليقا قال فيه:"مطربة مصرية وملحن مصري يتفوقوا بآعمالهم على كل جنسيات العالم أتراك وانجليز وايطاليين وأسبان وهنود وآمريكان، وكل من قدم عمل فني على كوكب الأرض".

وأضاف:" والأعمال والحمد لله تطلع رقم واحد على موقع shazam العالمي الأكثر نجاحا والاعلى بحثا ومفيش مذيع ولا صحفي يعلن الخبر والموضوع كله صناعة مصرية، أغنية صبري قليل على مستوى العالم، وأغنية الوتر الحساس الأعلى استماعا على التيك توك ".