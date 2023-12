نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ المبدأ و"أمان" و"مطفتش".. مروان بابلو يسيطر على تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مغنى الراب مروان بابلو، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بثلاث أغاني جديدة من ألبومه الجديد “ آخر قطعة فنية”، وهما المبدأ وآمان ومطفتش، والتي طرحها قبل أربعة أيام على قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب.





ألبوم مروان بابلو الجديد





ويحمل إسم ألبوم بابلو الجديد عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال، ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندماطرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب.





كلمات اغنية المبدأ مروان بابلو





زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين

ماشوفناكوش ليه وقت الزنقة

وقت الجد كنتو فين

طلعوا قش طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لاقوش

قولهم غلّوا بس ما غالوش

قولهم إصحوا معانا ما تناموش

قولهم شكل وهيئة على فشوش

كانوا بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه





خيانة غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

Rendez-vous وأنا مع الـ ‫Cash في

زميلي قالي أنا معاك

تعدي وسط النار أنا هبقى هناك

دوس على الأندال كله بيتناك

بس بس بس









كلمات اغنية امان مروان بابلو





آمان آمان آمان

بعمل ده ومش مستني الإشادة

بحب حاجات كتيرة وندمان للأمانة

دورت ع السلام بس مقتولة اليمامة

إتفرجت ع اللي بيحصل لقيت الأيام متعادة

بطلت الإنبهار بطلت الإنتظار

فكرت فيها كويس مش هيفيد الإنتحار

Aye

رفع سماعة الهاتف

روح روح روح

إغلاق سماعة الهاتف

الأجواء لبَش محتاج إني ‫أخبي تسعة

لبست توب مش توبي لقيت كل الهدوم دي وسخة

جانا نبأ إن السبق باقي لسه

كان لازم أدوس عشان مش لنفسينا بنسعى

فـ- فمافيش على مهل الجاي فيما بعد ما يكفيش بنك

زميلي أقسم لك أجواء لبَش محتاج إني أخبي دول

Louis Vuitton والـ Dior فكك من الـ

حلمت بيه ولا ما حلمتش بيه

في كل الحالات أنا ماليش إني أشتكي

كل اللي مخي فيه، ياه

لو ما كانش في مايكات

حوّلنا الجروح رايمات

يا ترى كنا هنبقى فين

تسألنيش ما بكتبش الكلام فكك أنا ما بغنيش

عشر سنين في المبنى براب لسه أكني ماعيش

إزاي عايزين ملاك يكبر وسط الشياطين

زميلي بص بقينا فين

Genie فانوس من غير الـ

تهت وسط النجوم الأحلام ما بقيتش تجيني

الزيادة مش بتكفيني

سيجارة مش بتهديني

والـ ‫Option إني أموت التانية لندل أمد إيدي

شغلة ما بقيتش تفاريحي

آه، الحمد لله ‫I did it

مش مضطر أغني وأنا لساني ‫عوج

‫I’ve been doing me عمرها ما إتأزمت

إحنا أغنيا من قبل ما نجيب في المزيكا‫ شلن

تاخد بعض الوقت عشان تفهمها وما بتجيش من مرة

قالي جاتلك حظ عشان شاف ‫Shoes من برة

الفكرة لا صيتي ولا رخيص ولا غالي اللي هروّح بيه

لسه أنا بين السما والأرض متعلق وبقول آمان في الشدة كبير

آه

مان مان مان

مان مان مان









كلمات اغنية مطفتش مروان بابلو





آه مطفتش

جوايا نار ماطفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خلتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

نقفلوا الباب اللي فات مات

نفضوا المساحات هيجي ناس جداد

وسط التعابين آدينا ماشيين

وعشان ده نصيب إحنا رضينا بيه





بحب أنافس نفسي ولا سين ولا صاد

جريت ورا اللي ضاع لبست في الحيطان

بس كان لازم الخسارة عشان تيجي الإنتصارات

On fire fire

آه مطفتش

جوايا نار ما طفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خليتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

On fire fire





بس كان لازم أركز في الدرس

كان لازم أشوف فين الفرق

كان لازم أشربهم نفس الكاس الـ Cest la vie





مستحمل الكوابيس

Finale عشان نضحك في الـ

جبت الأخضر عشت اللحظة

لسه مخنوق أوي أوي ياما

جوايا صراع من برة بضحك

وبمثل أنا بقالي فترة

وأنا حدفت كتير وما صابتش

ياما قلت هسيب وما مشتش

مع ذلك أفضل واحد ومازلت

On the top هو إنت كنت فاكر إني هحل

Bitch fuck off

جوايا نار مطفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خليتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش