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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ المبدأ و"أمان" و"مطفتش".. مروان بابلو يسيطر على تريند يوتيوب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تصدر مغنى الراب مروان بابلو، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بثلاث أغاني جديدة من ألبومه الجديد “ آخر قطعة فنية”، وهما المبدأ وآمان ومطفتش، والتي طرحها قبل أربعة أيام على قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب.
ألبوم مروان بابلو الجديد
ويحمل إسم ألبوم بابلو الجديد عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال، ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندماطرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب.
كلمات اغنية المبدأ مروان بابلو
زميلي بيسأل عن المبدأ
وقت المادة بيروح فين
ماشوفناكوش ليه وقت الزنقة
وقت الجد كنتو فين
طلعوا قش طلعوا خيش
طلعوا عملة Double face
طلعوا زي الأغلبية كلوا وما صانوش العيش
ما صانوش
العيش والملح ما صانوش
مكلكعين وما صافوش
دوروا على غيرنا ما لاقوش
قولهم غلّوا بس ما غالوش
قولهم إصحوا معانا ما تناموش
قولهم شكل وهيئة على فشوش
كانوا بيدعوا ما نقوموش
بس النور مش هيشوفوه
خيانة غدر ونفاق
بشر مكانهم تحت نعل الحذاء
دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك
Rendez-vous وأنا مع الـ Cash في
زميلي قالي أنا معاك
تعدي وسط النار أنا هبقى هناك
دوس على الأندال كله بيتناك
بس بس بس
كلمات اغنية امان مروان بابلو
آمان آمان آمان
بعمل ده ومش مستني الإشادة
بحب حاجات كتيرة وندمان للأمانة
دورت ع السلام بس مقتولة اليمامة
إتفرجت ع اللي بيحصل لقيت الأيام متعادة
بطلت الإنبهار بطلت الإنتظار
فكرت فيها كويس مش هيفيد الإنتحار
Aye
رفع سماعة الهاتف
روح روح روح
إغلاق سماعة الهاتف
الأجواء لبَش محتاج إني أخبي تسعة
لبست توب مش توبي لقيت كل الهدوم دي وسخة
جانا نبأ إن السبق باقي لسه
كان لازم أدوس عشان مش لنفسينا بنسعى
فـ- فمافيش على مهل الجاي فيما بعد ما يكفيش بنك
زميلي أقسم لك أجواء لبَش محتاج إني أخبي دول
Louis Vuitton والـ Dior فكك من الـ
حلمت بيه ولا ما حلمتش بيه
في كل الحالات أنا ماليش إني أشتكي
كل اللي مخي فيه، ياه
لو ما كانش في مايكات
حوّلنا الجروح رايمات
يا ترى كنا هنبقى فين
تسألنيش ما بكتبش الكلام فكك أنا ما بغنيش
عشر سنين في المبنى براب لسه أكني ماعيش
إزاي عايزين ملاك يكبر وسط الشياطين
زميلي بص بقينا فين
Genie فانوس من غير الـ
تهت وسط النجوم الأحلام ما بقيتش تجيني
الزيادة مش بتكفيني
سيجارة مش بتهديني
والـ Option إني أموت التانية لندل أمد إيدي
شغلة ما بقيتش تفاريحي
آه، الحمد لله I did it
مش مضطر أغني وأنا لساني عوج
I’ve been doing me عمرها ما إتأزمت
إحنا أغنيا من قبل ما نجيب في المزيكا شلن
تاخد بعض الوقت عشان تفهمها وما بتجيش من مرة
قالي جاتلك حظ عشان شاف Shoes من برة
الفكرة لا صيتي ولا رخيص ولا غالي اللي هروّح بيه
لسه أنا بين السما والأرض متعلق وبقول آمان في الشدة كبير
آه
مان مان مان
مان مان مان
كلمات اغنية مطفتش مروان بابلو
آه مطفتش
جوايا نار ماطفتش
إستحملت كتير وما شكيتش
أنجزت كتير وما فاضلش
لسه بعاشر وما أثقش
عزة نفسي خلتني ما أسندش
سامحتهم آه بس ما نسيتش
فارقتهم وعيني ما بكتش
نقفلوا الباب اللي فات مات
نفضوا المساحات هيجي ناس جداد
وسط التعابين آدينا ماشيين
وعشان ده نصيب إحنا رضينا بيه
بحب أنافس نفسي ولا سين ولا صاد
جريت ورا اللي ضاع لبست في الحيطان
بس كان لازم الخسارة عشان تيجي الإنتصارات
On fire fire
آه مطفتش
جوايا نار ما طفتش
إستحملت كتير وما شكيتش
أنجزت كتير وما فاضلش
لسه بعاشر وما أثقش
عزة نفسي خليتني ما أسندش
سامحتهم آه بس ما نسيتش
فارقتهم وعيني ما بكتش
On fire fire
بس كان لازم أركز في الدرس
كان لازم أشوف فين الفرق
كان لازم أشربهم نفس الكاس الـ Cest la vie
مستحمل الكوابيس
Finale عشان نضحك في الـ
جبت الأخضر عشت اللحظة
لسه مخنوق أوي أوي ياما
جوايا صراع من برة بضحك
وبمثل أنا بقالي فترة
وأنا حدفت كتير وما صابتش
ياما قلت هسيب وما مشتش
مع ذلك أفضل واحد ومازلت
On the top هو إنت كنت فاكر إني هحل
Bitch fuck off
جوايا نار مطفتش
إستحملت كتير وما شكيتش
أنجزت كتير وما فاضلش
لسه بعاشر وما أثقش
عزة نفسي خليتني ما أسندش
سامحتهم آه بس ما نسيتش
فارقتهم وعيني ما بكتش