فن ومشاهير

بـ المبدأ و"أمان" و"مطفتش".. مروان بابلو يسيطر على تريند يوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ المبدأ و"أمان" و"مطفتش".. مروان بابلو يسيطر على تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مغنى الراب مروان بابلو، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بثلاث أغاني جديدة من ألبومه الجديد “ آخر قطعة فنية”، وهما المبدأ وآمان ومطفتش، والتي طرحها قبل أربعة أيام على قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب.


 

ألبوم مروان بابلو الجديد


 

ويحمل إسم ألبوم بابلو الجديد عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال، ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندماطرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب.


 

كلمات اغنية المبدأ مروان بابلو

ea74aa973a.jpg


 

 

زميلي بيسأل عن المبدأ
وقت المادة بيروح فين
ماشوفناكوش ليه وقت الزنقة
وقت الجد كنتو فين
طلعوا قش طلعوا خيش
طلعوا عملة ‫Double face
طلعوا زي الأغلبية كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش
العيش والملح ما صانوش
مكلكعين وما صافوش
دوروا على غيرنا ما لاقوش
قولهم غلّوا بس ما غالوش
قولهم إصحوا معانا ما تناموش
قولهم شكل وهيئة على فشوش
كانوا بيدعوا ما نقوموش
بس النور مش هيشوفوه


 

خيانة غدر ونفاق
بشر مكانهم تحت نعل الحذاء
دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك
Rendez-vous وأنا مع الـ ‫Cash في
زميلي قالي أنا معاك
تعدي وسط النار أنا هبقى هناك
دوس على الأندال كله بيتناك
بس بس بس


 


 

كلمات اغنية امان مروان بابلو

1d7be84ecb.jpg


 

آمان آمان آمان
بعمل ده ومش مستني الإشادة
بحب حاجات كتيرة وندمان للأمانة
دورت ع السلام بس مقتولة اليمامة
إتفرجت ع اللي بيحصل لقيت الأيام متعادة
بطلت الإنبهار بطلت الإنتظار
فكرت فيها كويس مش هيفيد الإنتحار
Aye
رفع سماعة الهاتف
روح روح روح
إغلاق سماعة الهاتف
الأجواء لبَش محتاج إني ‫أخبي تسعة
لبست توب مش توبي لقيت كل الهدوم دي وسخة
جانا نبأ إن السبق باقي لسه
كان لازم أدوس عشان مش لنفسينا بنسعى
فـ- فمافيش على مهل الجاي فيما بعد ما يكفيش بنك
زميلي أقسم لك أجواء لبَش محتاج إني أخبي دول
Louis Vuitton والـ Dior فكك من الـ
حلمت بيه ولا ما حلمتش بيه
في كل الحالات أنا ماليش إني أشتكي
كل اللي مخي فيه، ياه
لو ما كانش في مايكات
حوّلنا الجروح رايمات
يا ترى كنا هنبقى فين

تسألنيش ما بكتبش الكلام فكك أنا ما بغنيش
عشر سنين في المبنى براب لسه أكني ماعيش
إزاي عايزين ملاك يكبر وسط الشياطين
زميلي بص بقينا فين
Genie فانوس من غير الـ
تهت وسط النجوم الأحلام ما بقيتش تجيني
الزيادة مش بتكفيني
سيجارة مش بتهديني
والـ ‫Option إني أموت التانية لندل أمد إيدي
شغلة ما بقيتش تفاريحي
آه، الحمد لله ‫I did it
مش مضطر أغني وأنا لساني ‫عوج
‫I’ve been doing me عمرها ما إتأزمت
إحنا أغنيا من قبل ما نجيب في المزيكا‫ شلن
تاخد بعض الوقت عشان تفهمها وما بتجيش من مرة
قالي جاتلك حظ عشان شاف ‫Shoes من برة
الفكرة لا صيتي ولا رخيص ولا غالي اللي هروّح بيه
لسه أنا بين السما والأرض متعلق وبقول آمان في الشدة كبير
آه
مان مان مان
مان مان مان


 


 

كلمات اغنية مطفتش مروان بابلو

1f477f14cb.jpg


 

آه مطفتش

جوايا نار ماطفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خلتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

نقفلوا الباب اللي فات مات

نفضوا المساحات هيجي ناس جداد

وسط التعابين آدينا ماشيين

وعشان ده نصيب إحنا رضينا بيه


 

بحب أنافس نفسي ولا سين ولا صاد

جريت ورا اللي ضاع لبست في الحيطان

بس كان لازم الخسارة عشان تيجي الإنتصارات

On fire fire

آه مطفتش

جوايا نار ما طفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خليتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

On fire fire


 

بس كان لازم أركز في الدرس

كان لازم أشوف فين الفرق

كان لازم أشربهم نفس الكاس الـ Cest la vie


 

مستحمل الكوابيس

Finale عشان نضحك في الـ

جبت الأخضر عشت اللحظة

لسه مخنوق أوي أوي ياما

جوايا صراع من برة بضحك

وبمثل أنا بقالي فترة

وأنا حدفت كتير وما صابتش

ياما قلت هسيب وما مشتش

مع ذلك أفضل واحد ومازلت

On the top هو إنت كنت فاكر إني هحل

Bitch fuck off

جوايا نار مطفتش

إستحملت كتير وما شكيتش

أنجزت كتير وما فاضلش

لسه بعاشر وما أثقش

عزة نفسي خليتني ما أسندش

سامحتهم آه بس ما نسيتش

فارقتهم وعيني ما بكتش

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا