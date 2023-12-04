نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل Halo في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة Paramount+عن موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل المستوحى من علبة الفيديو جيم الشهيرة Halo.

وذلك عبر الإعلان التشويقي الذي طرحته المنصة التابعة لشركة الإنتاج السينمائي الشهيرة "باراماونت بيكتشرز".

والعرض الخاص بالموسم الثاني من السلسلة، تقرر رسميًا طرحه للعرض بداية من 8 فبراير مطلع عام 2024 المقبل.

في الوقت نفسه، يجرى العمل حاليًا على نسخة جديدة معاد إنتاجها من الفيلم الكوميدي الكلاسيكي الشهير The Longest Yard.

هذا الفيلم الذي أنتجت نسخته الأصلية شركة باراماونت في فترة سبعينيات القرن الماضي، طرحت منه نسخة جديدة، كان الأحدث منها طرح في الفينيات القرن الحالي، من بطولة آدم ساندلر.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن نسخة جديدة سينتج انتاجها من الفيلم قريبًا بعد مرور ما يقترب من 20 عام على طرح آخر نسخة من هذه القصة، التي تروي قصة لاعب كرة قدم أمريكيا يدخل السجن، ويجد نفسه مطالبًا بتكوين فريق من المسجنوين يواجه به فريق حرس السجن من الضباط.

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وواجهت باراماونت صعوبة في إقناع نجمات فيلم المراهقين الشهير "Mean Girls" بالعودة لتجسيد شخصياتهن في نسخة حديثة من الفيلم. وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

حيث قامت شركة باراماونت، المنتجة الأصلية للفيلم، بمحاولة لم شمل نجمات الفيلم مرة أخر،ولكن العرض المالي الذي قدم للنجمات لم ينل إعجابهن، مما أدى إلى رفضهن العودة للظهور في النسخة الجديدة.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم "Mean Girls" الذي تم إنتاجه في عام 2004 يُعد واحدًا من أشهر أفلام المراهقين في هوليوود. وقد جمع في طاقمه مجموعة من الفنانات اللواتي كانن في بداية مسيرتهن السينمائية حين تم عرض الفيلم لأول مرة.

فيما يتعلق بأدوار النجمات في الفيلم، قامت ليندسي لوهان بتجسيد دور كادي هيرون، في حين جسدت راشيل ماكآدمز شخصية ريجينا جورج. وقامت تينا فاي بدور مسز نوربوري، وأماندا سيفريد بدور كارين سميث، ولاسي تشابيرت بدور جريتشن وينرز، بينما قام جوناثان بينيت بتجسيد دور آرون صامويلز.