جويل ماردينيان: لا استطيع العيش بدون حب وبدون وجود رجل في حياتى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - أكدت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان أنها لا تستطيع العيش بدون حب وبدون وجود رجل في حياتها، وقالت إنها إذا زوجها ابتعد عنها أو توفي ستتزوج غيره بعد أسبوعين.

وقالت جويل خلال لقاء ببرنامج "عندي سؤال" عبر قناة "المشهد": لا استطيع أن أكون بمفردي، إذا لا سمح الله راح زوجي يمكن بعد شهر أو أسبوعين يكون في حياتي شخص آخر، أنا في حياتي لم أكن بمفردي منذ كان عمري 16 عاما".

جويل ماردينيان وعائلتها

وتابعت: "عندما انفصلت عن زوجي الأول سريعا دخلت في علاقة ثانية وبعد الانفصال دخلت في علاقة مع زوجي الحالي، أحب أكون مع الرجل، أنا أريد أن أكون الفتاة الصغيرة الممسكة بيد الرجل أحب الرجل أن يقود حياتي".

جويل ماردينيان

وأكملت لتفسر ما تقصده: "زوجي واثق من نفسه كثيرا إذا اردت أن أظهر بالمايوه على التليفزيون لن يعترض، هو لا يسيطر علي لكن أنا مقتنعه أن يقود هو حياتنا طالما يحترمني ويعطيني قيمتي ولا يخونني أو ينظر لأي امرأة أخرى".

جويل ماردينيان إعلامية لبنانية

وكثيرا ما تثير جويل ماردينيان الجدل بتصريحاتها منها تصريح سابق لها عن ارتداء ملابس مكشوفة وقالت: "الناس لا تعرف عني أنني مؤمنة بشكل كبير أنا أقول الله يجازيني لأني ارتدي هذا الفستان لأن الله خلقنا من غير ملابس، ممكن ارتدي من فوق لتحت وأغطي نفسي لكن نيتي وتصرفاتي ونظرتي للآخرين ليست جيدة، أنا لا أومن أن الله لا يقف معنا إذا ارتدينا ملابس معينة، وهذا ردي على من سينتقدني".

يذكر أن جويل مارديان قدمت مؤخرا برنامج "جويل بلا فلتر" على منصة شاهد VIP وهو برنامج واقعي يرصد حياتها ويومياتها.