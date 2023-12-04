السوبر ستار راغب علامة يستأنف نشاطه الفني ويحيي حفلة رأس السنة في البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل السوبر ستار راغب علامة مع جمهوره العربيّ باستقبال العام الجديد ٢٠٢٤ في مملكة البحرين، وتحديدًا في واحد من أضخم حفلات رأس السنة التي سيتمّ تنظيمها في البحرين وفي العالم العربي.

أضخم حفلات رأس السنة في البحرين

يُقام الحفل في مركز البحرين العالمي للمعارض، وهو واحد من أضخم قاعات المناسبات الموجودة في المملكة، وتجري التحضيرات بين إدارة أعمال السوبر ستار راغب ومنظمي الحفل لتقديم عرض احتفاليّ مميّز على صعيد التنظيم والمؤثرات الخاصة من إضاءة وصوت لتقديم أفضل تجربة موسيقية ممكنة لجمهور السوبر ستار التوّاق لمتابعته دائمًا في حفلاته المميّزة حول العالم.

راغب علامة يدين ما يحدث في غزة

وسبق وأن أدان الفنان راغب علامة ما يحدث في قطاع غزة عقب الغزو البري للاحتلال الإسرائيلي، وشن حرب عليها في 3 محاور برًا وبحرًا وجوًا، وسط انقطاع تام للكهرباء والإتصالات والإنترنت.

وعبر راغب علامة عن حزنه الشديد بسبب الحرب في غزة، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريديات إكس، وقال: "في حرب الكبار، شو ذنب الطفولة، يتعرض قطاع غزة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت، ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكية بريئة، ارحموا الأطفال، أوقفوا قتل الأطفال فورًا".