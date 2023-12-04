محمد علي رزق وصابرين أول الحاضرين في جنازة أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد علي رزق والفنانة صابرين على الحضور لمسجد الشرطة بأكتوبر، للمشاركة في جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ولمواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، ولأداء صلاة الجنازة على جثمانه.

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عالمنا مساء أمس نتيجة تعرضه لحادث تصادم بين سيارته وسيارة أخرى كان يقودها فنان تشكيلي، واتضح من الفحص المبدئي أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه من الخلف، مما أحدث اختلال في عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث،و بعد نقل الفنان وزوجته للمستشفى وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، مما أدى لوفاته.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور الدرامية

والجدير بالذكر أن مسلسل "رشيد" يعتبر آخر الأعمال الدرامية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وقد عرض في دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار 15 حلقة، وكان بطولة ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، سيد رجب، صلاح عبدالله، خالد كمال، هالة صدقي، تامر نبيل، حسن مالك، محسن منصور، وهو من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.