نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب فهمي يشارك في جنازة أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية على الحضور لمسجد الشرطة بأكتوبر، للمشاركة في جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ولمواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، ولأداء صلاة الجنازة على جثمانه.

سبب وفاة أشرف عبد الغفور



ورحل عن عالمنا مساء أمس، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور



وكان، قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

IMG-20231204-WA0033