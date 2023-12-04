مصطفى قمر ومحمد رياض أبرز الحاضرين في جنازة أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل الفنان مصطفي قمر، والفنان محمد رياض إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والد الفنانة ريهام عبد الغفور وكان قد وصل عدد كبير من نجوم الفن منهم ميرفت أمين والفنان أشرف زكي وعدد آخر وكبير من النجوم.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت.

و حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب ابنته ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلًا من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.



آخر أعمال أشرف عبد الغفور

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

نبذة عن الفنان أشرف عبد الغفور:



الفنان أشرف عبد الغفور هو شخصية فنية ذات قيمة، حيث قام بتقديم نحو 300 عمل فني، منها ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخي.

له دور بارز في مسلسلات مثل "محمد رسول الله" و"الإمام مالك"، وشخصيات مميزة مثل "سعيد بن جبير" في "عظماء في التاريخ" و"موسى الهادي" في "هارون الرشيد"، بالإضافة إلى دوره في مسلسل "أئمة الهدى". كما شارك في عروض مثل (الليالي المحمدية) وبرنامج "أسماء الله الحسنى"، وقدّم أداء صوتيًا لعدة كتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

أشرف عبد الغفور كان من أوائل النجوم الذين برزوا عبر التلفزيون، حيث شارك في مسلسل "القاهرة والناس" الذي استمر لخمس سنوات وساهم في نيله شهرة واسعة. وهو أيضًا نجم في المسرح القومي، حيث قدّم ما يقرب من 35 مسرحية من الأعمال المهمة مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

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