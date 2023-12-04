فن ومشاهير

أحمد رزق وطارق النهري يشاركان في جنازة أشرف عبد الغفور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رزق وطارق النهري يشاركان في جنازة أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص كل من الفنان أحمد رزق والفنان طارق النهري على الحضور لمسجد الشرطة في أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة على الراحل أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية أمس، ولتوديعه لمثواه الأخير. 

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سبب وفاة أشرف عبدالغفور

 

ورحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا، أمس، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي، بينما كان في طريقه لزيارة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكان برفقة زوجته التي لا تزال تتلقى العلاج في أحد المستشفيات، ومن المقرر أن يُدفن جثمان الفنان الراحل في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

 

ويعتبر مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، والذي جمعه بابنته ريهام الغفور، وشارك في المسلسل أيضا عدد من النجوم منهم، محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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