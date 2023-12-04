نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة زكي ووفاء عامر يشاركان في تشييع جثمان أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ماجدة زكي، والفنانة وفاء عامر، على الحضور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وكان قد وصل عدد كبير من نجوم الفن منهم ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان محمد محمود عبد العزيز، فتوح أحمد، مصطفي قمر، وعدد آخر وكبير من النجوم.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت.

و حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب ابنته ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلًا من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.



اخر أعمال أشرف عبد الغفور

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

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