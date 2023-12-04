أبرزهم كريم فهمي وطارق لطفي.. نجوم الفن يواسون ريهام عبدالغفور في وفاة والدها أمام المقابر

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص كل من الفنان كريم فهمي والفنان إياد نصار والفنان أحمد رزق على مواساة الفنانة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، حيث تواجدوا أمام المقابر، للمشاركة في عزاؤه.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم، النقيب أشرف زكي زوجته روجينا، وأحمد رزق، وإيهاب فهمي، وأحمد السقا، ومحمد على رزق، وطارق النهري، أحمد حلمي، داليا البحيري، نهال عنبر، ومحمد محمود عبدالعزيز وآخرون من النجوم.

سبب وفاة أشرف عبدالغفور

ورحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا، أمس، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي، بينما كان في طريقه لزيارة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكان برفقة زوجته التي لا تزال تتلقى العلاج في أحد المستشفيات، ومن المقرر أن يُدفن جثمان الفنان الراحل في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

ويعتبر مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، والذي جمعه بابنته ريهام الغفور، وشارك في المسلسل أيضا عدد من النجوم منهم، محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

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