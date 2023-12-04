بحضور بشرى وعزة لبيب.."الإبداع في مواجهة العنف..المرأة والفنون" مؤتمر ينظمه القومي للمرأة بأكاديمية الفنون

القاهرة - محمد ابراهيم - ينظم نشاط لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمر اليوم الواحد " الإبداع في مواجهة العنف..المرأة والفنون".

فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

ويأتي هذا المؤتمر برعاية الدكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون والمقرر انعقاده غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا في قاعة ثروت عكاشة بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون.

أبرز الحاضرين

بحضور باقة من نجوم الفن والإعلام وأبرزهم الفنانة الفنانة بشري ضيفة شرف المؤتمر والفنانة عزة لبيب والإعلامية هبة حمزة والإعلامية شاهيناز جاويش والإعلامية كريمة عوض والحقوقية والناشطه النسوية أميرة بهى الدين والفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين والإعلامية هالة أبو علم والدكتورة صفية القباني.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي

من ناحية أخرى، تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، والذى سيتم في مايو 2024.

قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ـ رئيس المؤتمر- إن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلًا عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.

وأضافت جبارة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية، على أن يكون اخر موعد لتلقى الملخصات 1 فبراير 2024، واخر موعد لتلقي الابحاث 1 ابريل 2024.