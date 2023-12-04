نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داوود يكشف طريقة زيادة وزنه في مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد داود، على ظهوره بوزن زائد خلال أحداث مسلسل "زينهم"، الذي يعرض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية، وعلى منصة Watch it، وذلك بعدما تعرض لانتقادات بسبب هذا الوزن الزائد في الدور الذي قام بتجسيده خلال الأحداث.

تصريحات أحمد داود



وفي تصريحات تلفزيونية له أكد على أن ظهوره بوزن زائد تطلب مجهودًا كبيرًا، وأنها كانت فكرة المخرج، قائلًا: "الكرش دا تعبنا أوي علشان نعمله وبيقل مع الحلقات ودي كانت فكرة المخرج يحيى إسماعيل وبصراحة اقتنعت بيها لما قالي أنا حاسس إن زينهم دا شخص بياكل وقاعد في المشرحة وبيفكر ولازم يبقى عنده كرش فسلمتله نفسي تماما قولتله يلا نجرب.. قولتله شكلي حامل مش بكرش".

أما عن سبب اختياره لتقديم هذه الشخصية قال: "عالم زينهم ميكس ما بين جثث وكوميديا، أول ما قريت الحلقات قلت إيه دا أول مرة أتعامل مع النوعين دول من الدراما كدا فدا اللي عجبني".



طاقم عمل مسلسل" زينهم"



والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.



مواعيد عرض مسلسل زينهم



ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا،ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.

ما هي آخر أعمال أحمد داود ؟



وقدم الفنان أحمد داود في السينما فيلمه يوم 13 والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، وفيلم يوم 13 من بطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله.



ما هي أحداث فيلم يوم 13؟





وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب والتشويق، حول “عز الدين” الذي يجسده الفنان أحمد داود، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.